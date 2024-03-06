Boğaziçi'nde 8 Mart yürüyüşü: Hisarüstü güvenli bir hale gelene kadar eylemse eylem yürüyüşse yürüyüş direnmeye devam edeceğiz

Boğaziçili öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala dün Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu Rumelihisarüstü’nde Feminist Gece Yürüyüşü yaptı.

Öğrenciler, yürüyüş sonrası basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eylül Gülce Kara okudu. Yapılan basın açıklamasında, “Feminist Boğaziçi olarak 8 Mart’ı coşkuyla karşılıyoruz. Bu coşkuyla dün kampüsümüzde Feminist Festival düzenledik. Bu akşam da kampüslerden taştık Hisar sokaklarına çıktık. Dün çeşitli etkinlikler yaptığımız kampüs de bugün sloganlarla yürüdüğümüz Hisar sokakları da bizim. Bunu 8 Mart yaklaşırken bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” denildi.

“BU OKULDA FEMİNİSTLER OLDUKÇA CİNSEL TACİZE KARŞI MÜCADELE DE SÜRECEK”

Kayyum yönetimin üniversitedeki Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğünü (CİTÖK) işlevsizleştirdiğini söyleyen öğrenciler, “Ancak kayyumlar şunu bilmiyordu ki bu üniversitede zamanında CİTÖK kurulduysa feministlerin mücadelesiyle kuruldu, feministlerin emeğiyle işletildi. Yani bu okulda feministler oldukça cinsel tacize karşı mücadele de sürecek. Bu üniversite, bu sokaklar bizim. Bunun bilinciyle üniversitemizde feminist dayanışmamızı büyütüyoruz. Kayyum tüm etkinliklerimize, eylemlerimize polisini ÖGB’sini yollasa da bize bir eylemden afiş asmaktan açılan soruşturmaların hiçbiri tacizci öğrenciler-akademisyenler açılmasa da biliyoruz ki bizim bununla mücadele edecek gücümüz var” dedi.

Boğaziçili öğrenciler, “Hisarüstü, kadınlar ve lubunyalar için güvenli bir hale gelene kadar eylemse eylem yürüyüşse yürüyüş direnmeye devam edeceğiz. Ne iktidar ne kayyum ne de tacizciler bizi bu yoldan döndürebilir” dedi ve şöyle devam etti:

“Kampüsümüzün bulunduğu bu sokakta Feminist Gece Yürüyüşü’müzü düzenledik. Bazen yürümeye korktuğumuz bu sokaklarda sloganlarımız yankılandı ve yankılanmaya devam edecek. Patriyarkanın en büyük denetimcisi olan aileden ve onun baskılarından kaçıp üniversiteye gelen kadınlar ve lubunyalar olarak kampüslerimizde bizi denetlemeye çalışanları biliyoruz. Kadın yurtlarında aksatmadan işletilen yoklama saati uygulamasına da bizi denetlemeye çalışan, ahlak bekçiliğine soyunanlara karşı da itirazımızı ve isyanımızı büyütüyoruz.

Bizler yoksulluğa, geleceksizliğe, güvencesizleştirilmeye ve gericiliğe mahkum bırakılmaya çalışılan üniversiteli kadınlar ve lubunyalarız. Özünde niteliksizleştirilmeye çalışılan bütün bir hayatımız. Hayatımızı çalmaya çalışanlara karşı feminist isyanımızla yanıt veriyor. Söndürmeye çalıştığınız şey inadımızsa inat etmeye devam edeceğiz. Bazen neşemizle bazen de öfkemizle tam karşınızda dikileceğiz.”

“8 MART 19.30’DA TAKSİM’DE FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ’NE DAVET EDİYORUZ”

Öğrenciler, 8 Mart Cuma günü Taksim’deki Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılım çağrısı yaptı:

“Bizler 8 Mart Cuma günü kampüslerimizden çıkarak Taksim’de buluşacağız. Tüm kadınları ve lubunyaları da 8 Mart’ta saat 19.30’da Taksim’deki Feminist Gece Yürüyüşü’ne davet ediyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem