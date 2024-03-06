MOSSAD davasında dikkat çeken detay: Mağdur sıfatıyla bulunan kişi IŞİD'e para göndermiş

Türkiye’de MOSSAD için bilgi toplayan şüphelilere yönelik operasyonlar sürerken, son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a satan yedi kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin arasında ATV gibi kanallarda sabah programlarına katılan Hamza Turhan Ayberk de bulunuyordu.

MİT yaptığı çalışmada özel dedektif Hamza Turhan Ayberk’in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi. Hamza Turhan Ayberk’in aldığı talimatlarla Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski emniyet amiri olan ve özel dedektiflik yapan Hamza Turhan Ayberk’in MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de olduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Hamza Turhan Ayberk İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

2019’da yılında Belgrad’da Hamza Turhan Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Hamza Turhan Ayberk MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı. Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.

Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve onların konumunu anlık olarak MOSSAD’a aktardığı tespit edildi. Ayberk’in takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehdit ettiği bildirildi.

MOSSAD DAVASINDA MAĞDUR OLAN KİŞİNİN MALVARLIĞI IŞİD’E YARDIMDAN DONDURULMUŞ

10Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, 2021 yılının ekim ayından bu yana Türkiye’de MOSSAD adına çalışan şebekelere beş ayrı operasyon yapıldı. Geçen nisan ayında özel dedektif Selçuk Küçükkaya’nın yönettiği şebekeye de operasyon yapılmıştı. Bu operasyondan sonra açılan davada ilginç bir durum ortaya çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesinde mağdur sıfatıyla yer alan Polat Devecioğlu’nun IŞİD’e yardım ettiği iddiasıyla 2021 yılında Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulduğu ortaya çıktı.

KARAR ABD'DE ÇIKTI

Aslen Irak vatandaşı olan Polat Devecioğlu’nun vatandaş olmadan önceki ismi Marwan Salih’di. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra ismini Polat Devecioğlu olarak değiştirdi.

Sözcü gazetesinden Hazar Dost, bir haberinde Polat Devecioğlu’nun malvarlığına el konulma süreciyle ilgili şu ifadeleri yazdı:

"10 Eylül 2019’da ABD Hazine Bakanlığı Türkiye’de terör örgütlerinin finans işlerini kolaylaştıran bazı isimleri yaptırım listesine aldı. O isimlerden biri Türk vatandaşlığına da geçmişti. ABD raporuna göre Polat Devecioğlu HAMAS için 11 milyon dolar, IŞİD için ise 500 bin dolar para transferine aracılık etmişti. Türkiye bu yaptırım listesine 2021’de yanıt verdi ve Polat Devecioğlu’na ait şirketlerin mal varlığına elkoydu."

Selçuk Küçükkaya şebekesiyle ilgili iddianamede de Polat Devecioğlu’nun malvarlığının dondurulduğu bilgisi yer aldı. İddianameye göre Selçuk Küçükkaya 2019 yılında Polat Devecioğlu’nun banka hesap, nüfus, şirket ve Göç İdaresi’ndeki bilgilerini MOSSAD’a vermişti.