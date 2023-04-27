Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu'ndan hukuksuzca çıkarılan Bilgiç'i mahkeme haklı buldu

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliğinin Senato kararıyla sonlandırılmasına karşı dava açan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Taner Bilgiç davayı kazandı.

Davayı inceleyen İstanbul 13. İdare Mahkemesi, öğretim üyesinin görev süresi dolmadan verilen kararı hukuka aykırı buldu. Mahkeme oy birliğiyle işlemin iptaline karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Üniversitenin işleyişine dair birçok önemli kararın alınmasından sorumlu Üniversite Yönetim Kurulu, rektör, dekanlar ve Senato tarafından gönderilen temsilcilerden oluşuyor. Prof. Dr. Bilgiç, ÜYK üyeliğine Senato tarafından dört yıllığına seçilmişti.

Üniversitenin atanmış yönetiminin üniversite dışından idareci pozisyonlarına getirdiği üyeler sayesinde oy çokluğunu sağladığı Senato, 11 Mayıs 2022 tarihindeki toplantısında Prof. Dr. Bilgiç’in üyeliğini görev süresinin dolmasına yaklaşık iki buçuk yıl olmasına rağmen sonlandırdı.