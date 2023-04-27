Gezi'yi savunanlar adalet nöbetinde: Saray var ama adalet yok

Gezi davasında çıkan mahkumiyet kararının ardından yapılan tutuklamalarla birlikte, mahpuslar için başlatılan Adalet Nöbeti'nde konuşan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, "Saray var ama adalet yok" dedi.

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Gezi davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın 18 yıl hapis cezasına mahkum edilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Avukatlar ve Gezi tutuklularının aileleri Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde nöbeti devam ederken, nöbete HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan destek verdi.

"SARAY VAR AMA ADALET YOK"

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, "Adalet sarayının önünde konuşuyoruz. Saray var ama adalet yok" dedi.

Can Atalay'ın Silivri Cezaevinden gönderdiği mesajı okuyan baba Mustafa Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi bu memleketin eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için sönmeyen umududur demiştik. Zora düştüğümüz her anda o umut veriyor. Memlekette adaletin kazanılması açısından toplumsal dayanışmayı sahiplenmek önemli olacaktır. Selam olsun dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gezi davası
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