Bodrum'da Yüzen Usulsüzlük: Ruhsatı İptal Edilen Diskoda Eğlence Tam Gaz Devam!
Türkiye'nin ilk yüzen diskosu Bodrum Catamaran'ın turizm belgesi 8 Temmuz'da iptal edildi. Ruhsatı iptal edilen mekanda, usulsüz bir şekilde eğlence düzenlenmeye devam edildiği ortaya çıktı.
Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü, güvenlik sorunları nedeniyle Catamaran'a bu yaz çalışma izni vermedi. Mekana en son 2020 yılında verilen turizm belgesi, 8 Temmuz 2024'te bu belge iptal edildi.
USULSÜZ EĞLENCEYE DEVAM
Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; Catamaran, bu sezon başında işletmeci Dilek Birgen tarafından yeniden restore edildi. Ruhsatı olmayan mekanın tüm iç dizaynı yenilendi. Ardından da izinleri olmadan yaz sezonuna başladı.
ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALIYOR
Ünlü DJ'ler ve sanatçıların sahne aldığı mekan, usulsüz bir şekilde haftalardır insanları eğlendirmeye devam ediyor.