Vahşet Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ölümcül İhmalde Üst Düzey Yöneticiler Gözaltında

Türkiye'nin en büyük üçüncü olan İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış şehri mahvetmişti. Yağış nedeniyle şehir adeta sular altında kalmıştı.

Yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, sokaktaki suya bastığı anda akıma kapılmış, arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz de akıma kapılıp suya düşmüştü. İki genç, ihmaller ve zamanında önlem alınamaması sebebiyle kaçak elektriğe kapılarak hayatlarını kaybetmişti.

Adalet Bakanı Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında gözaltı kararı verdiği 29 şüpheliden aralarında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de olduğu 15 kişi emniyete getirildi.

YEREL BASIN UYARMIŞTI

Ege Telgraf gazetesinde, dönemin muhabirlerinden Utkucan Akkaş, 2 kişinin ölümüne neden olan sokaktaki kaçağı geçmişte gündeme getirmişti.

Yerel basın ‘Çözüm için illa biri mi ölmeli’ başlıklı olayı çok öncesinden duyurmuştu. Yapılan habere ve uyarılara rağmen ise herhangi bir önlem alınmadı.

Kaynak: AA