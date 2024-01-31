Bloomberg: Erdoğan, 14 Şubat'ta Mısır'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki ay Mısır’a gideceği belirtildi. Konuya ilişkin henüz Ankara'dan açıklama gelmedi.

Bloomberg'in aktardığına göre, Erdoğan’ın 14 Şubat’ta düzenleyeceği Mısır ziyaretinde masada İsrail-Hamas savaşı ve Ankara ile Kahire arasında Doğu Akdeniz’de işbirliğini artırma hedefleri olacak. Söz konusu ziyaret, 2013’ten bu yana Mısır’a yapılan ilk ziyaret olacak.

Ziyaret henüz duyurulmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin yapacağı görüşmede, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ve savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımların konuşulması bekleniyor.