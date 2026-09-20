Bizans Döneminden Kalma Eserler Ele Geçirildi

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Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda E.H.'nin tarlasını sürerken mühür ve sikkeler bulduğu ve bunları satmaya çalıştığı belirlendi. Fiziki takibin ardından tarihi eserleri satmak üzere anlaştığı kişilerle buluşmayı bekleyen E.H., ekipler tarafından yakalandı.

52 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 48 gümüş sikke, 3 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi. Toplam 52 parça tarihi eser, incelenmek ve muhafaza altına alınmak üzere Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Tarlasını sürerken tarihi eserleri bulduğu öğrenilen E.H., jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA