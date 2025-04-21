Bitlis'te Kaçak Tütün Operasyonu

Bitlis'te kaçak tütün ticaretine yönelik yapılan denetimler kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Merkez ilçede gerçekleştirilen yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli bir araç durdurularak detaylı aramaya alındı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL olan 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Tütünlere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan jandarma yetkilileri, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: İHA