Kütahya'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da 3 evde düzenlenen arama çalışmasında 81 bin 200 adet dolu ve boş makaron ile 52 kilogram tütün ele geçirildi.

Kütahya'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında il merkezinde bulunan 3 ikamette yapılan arama işlemi sonucunda, 81 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 52 kilogram tütün, 2 adet makaron sarma makinesi,1 adet hava kompresörü, 3 bin adet şeffaf sigara poşeti, 2 adet av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G ve C.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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