Elazığ’da Zehir Tacirlerine Darbe: 5 Kilo Metamfetaminle Yakalandılar

Eş zamanlı operasyonlarla Elazığ sokaklarına girmesi planlanan 5 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elazığ’da Zehir Tacirlerine Darbe: 5 Kilo Metamfetaminle Yakalandılar

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, şehre yüklü miktarda metamfetamin getirileceği yönündeki istihbarat üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine büyük bir darbe indirdi.

Farklı adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 10 parça halinde toplam 5 kilo 22 gram metamfetamin maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

Elazığ’da Zehir Tacirlerine Darbe: 5 Kilo Metamfetaminle Yakalandılar - Resim : 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

Elazığ polisi, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların da şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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