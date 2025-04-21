Kahramanmaraş'ta Operasyon: 88 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta son 1 haftada aranan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 134 şüpheliden 88'i tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta Operasyon: 88 Tutuklama

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çok operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 76, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 42, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 16 şahıs olmak üzere toplam 134 kişi yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 88’i tutuklandı. Operasyonlarda, 37,53 gram metamfetamin, 260,62 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,51 gram bonzai hammaddesi, 666 adet sentetik ecza, 640 paket içi doldurulmuş makaron, 3'ü tabanca 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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