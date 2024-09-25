Bitlis Depremi Sonrası Uzman İsimden Korkutan Uyarı! 'Her An Büyük Deprem Olabilir'

AFAD verilerine göre, Bitlis'te saat 14.50'de merkez üssü Tatvan ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken, ilk bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bitlis ilimizin Tatvan ilçesinde saat 14:50'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın ekipleri, saha taramalarına vakit kaybetmeden başlamıştır. Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ

İlçe merkezinde de şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası bazı okullar tedbir amaçlı boşaltılarak derslere bugün için ara verildi. Öğrenciler öğretmenleri tarafından güvenli bir şekilde okul binalarından tahliye edildi.

'6 ŞUBAT'TAN SONRA...'

Depremin ardından Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN Türk'te değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde bu bölgede yaşanan depremlere dikkat çeken Pampal uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinden sonra Arap levhası hareket etti. Afrika levhası, Anadolu ve Arap levhalarının sınır bölgesinde meydana geldi.

Bu biraz Van'ın batısında. Buranın doğusunda Hakkari malum bizim deprem beklediğimiz bir yer. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun kesiştiği bölgede fay var.

'UYARICI DEPREM'

1984'te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş bir fay. Yine her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay. Bu bölgedeki depremler maalesef bizi kaygılandırıyor. Uyarıcı bir deprem. Bölgede büyük beklenti olan faylar var."

Kaynak: CNN Türk