İsrail'den Lübnan'a Kara Saldırısı Sinyali: Orduya Talimat Verildi

İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürerken, Tel Aviv cephesinden kara saldırısına ilişkin de ilk sinyaller gelmeye başladı. İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Lübnan’da Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda ‘yeni bir aşamaya girildiğini’ belirterek, olası kara saldırısı için birliklere hazırlıklı olmaları yönünde talimat verdi.

Times of Israel’in haberine göre, dün Lübnan’a kara saldırısının tatbikatını takip ederken, Hizbullah ile çatışmalarda yeni bir döneme girdiklerini söyledi. Gordin, 23 Eylül'de başlayan hava saldırılarıyla Lübnan Hizbullah'ına "önemli bir darbe" vurduklarını savundu.

Gordin, ordusuna kara saldırısına karşı güçlü bir şekilde hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan’a yönelik olası bir kara saldırısı için yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırmaya karar verdi. Konuya ilişkin açıklamada, 2 tugayın İsrail'in kuzeyinde "operasyonel görevler için" göreve çağırıldığı kaydedildi.

İSRAİL KATLİAMI LÜBNAN’A TAŞIDI

İsrail ordusunun 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine düzenlediği saldırılarda 581 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.