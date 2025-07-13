Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti... Başkentteki Yangın Faciasında 'Alarm Sistemi Çalışmadı' İddiası

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmeye göre facia elektrik tesisatından kaynaklandı. Site sakinlerinden biri ise alarm sisteminin çalışmadığını iddia etti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada dün akşam meydana gelen yangında biri 3,5 aylık bir bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının söndürülmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Tahliye edilen bina sakinlerinin, eşyalarını almak için itfaiye ekiplerinin gözetiminde kontrollü olarak evlerine girmelerine izin veriliyor.

'YARDIM ÇIĞLIKLARI ÇOK KORKUNÇTU'

Binanın 11. katında oturan Serenay Yurdakul, yangın sırasında dışarıda olduğunu belirterek, olay yerine geldiklerinde itfaiyenin müdahaleye başladığını söyledi. Yurdakul, "Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten değil ama dumandan etkilenen çok kişi vardı" dedi. Bazı dairelere kapılar kırılarak girildiğini anlatan Yurdakul, "İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu, o anlar çok korkunçtu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gruplardan herkesi tek tek aradık. Ne yazık ki ulaşamadığımız kişiler oldu" diye konuştu.

Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti... Başkentteki Yangın Faciasında 'Alarm Sistemi Çalışmadı' İddiası - Resim : 1

'ALARM SİSTEMİ ÇALIŞMIYORDU'

Yangın sırasında 21. katta bulunduklarını ve yaklaşık 2,5 saat boyunca balkonda beklediklerini belirten bir bina sakini, "Geceyi arkadaşımın evinde geçirdik. Alarm sistemi vardı ama ben duymadım. Dumandan çok etkilenmedik. Asıl aşağıya inerken, itfaiye ekipleri eşliğinde biraz etkilendik. Ciddi bir sağlık sorunumuz yok" diye konuştu.

Sitede oturan başka bir vatandaş ise alarm sisteminin çalışmadığını iddia etti. Yan bloktaki sitedekilerin kendi imkanlarıyla 1 gün önce alarm sistemi yaptırdığı ve kontrol ettirdiğini ancak yangın çıkan blokta bu işlemin yapılmadığı belirtildi.

ELEKTRİK TESİSATINDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yangına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının ardından 2 cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirildi.
Soğutma çalışmalarının ardından, makine, elektronik ve elektrik mühendisleri ile itfaiyecilerden oluşan bilirkişi heyetiyle olay yeri gezildi, rapor tanzimi istendi. İlk etapta yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti... Başkentteki Yangın Faciasında 'Alarm Sistemi Çalışmadı' İddiası - Resim : 2

Diğer yandan, yangında hayatını kaybeden biri bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp önündeki bekleyişi sürüyor. Cenazeler, otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edilecek.

Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını KaybettiAnkara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını KaybettiGüncel
Ankara'da 26 Katlı Binada Korkutan Yangın: Çok Sayıda Kişi Dumandan EtkilendiAnkara'da 26 Katlı Binada Korkutan Yangın: Çok Sayıda Kişi Dumandan EtkilendiGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Ankara Yangın
Son Güncelleme:
CHP'li Gülcan Kış'tan MEB'in 'TÜGVA' Yanıtına Tepki: 'İdeolojik Yapılar Okullarımızda' CHP'li Gülcan Kış'tan MEB'in 'TÜGVA' Yanıtına Tepki
Kellik Tedavisinde Çığır Açan Gelişme: İspanyol Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu Kellik Tedavisinde Çığır Açan Gelişme: İspanyol Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
Güneş Daha da Yakacak! Kavurucu Sıcaklar Yeni Haftada Geri Geliyor, Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın Kavurucu Sıcaklar Yeni Haftada Geri Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti TRT Yönetim Kurulu Değişti