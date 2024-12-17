Bir Soba Faciası Daha! Çocuklar Yangında Mahsur Kaldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde Yıldıray B.'ye ait evde bulunan çocukları R.E.B. (17) ile B.B. (15) sobayı tutuşturmak isterken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Yangın esnasında evde kalan çocuklar ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yangın nedeniyle yaralanan çocuklar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA