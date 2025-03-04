Eğitime Kar Engeli, Hangi İllerde Okullar Tatil?
Yoğun kar yağışının devam ettiği Bingöl’de merkez ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, engelli ve hamile personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Türkiye kar yağışının etkisi altında kalmaya devam ederken, uzun süredir sıcaklıkların düşük seyrettiği illerde okullarda eğitime ara verildi.
BİNGÖL
Bingöl’de kent merkezi ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamile personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.
TUNCELİ
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: Yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli il merkezinde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.
Kaynak: AA-DHA