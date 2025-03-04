Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Çorum’da akraba olan iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Olay, Mehmet Akif Ersoy 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüm A. ile akrabası Mesut H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Mesut H. bıçakla Müslüm A.’yı yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen Müslüm A.’nın eşi İlknur A. da eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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