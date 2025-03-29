Bir İlde Daha Bayramda Ulaşım Ücretsiz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı süresince toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bir İlde Daha Bayramda Ulaşım Ücretsiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Başkan Ünlüce, "Değerli hemşehrilerim ve bayramı Eskişehir’de geçirecek kıymetli misafirlerimiz, Ramazan Bayramı boyunca tramvaylarımız ve otobüslerimiz ücretsiz olarak hizmetinizdedir. Sevdiklerinizle birlikte keyifli ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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