Bir arama kurtarma gönüllüsünün gözünden 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 depremleri

17 AĞUSTOS 1999

1999 yılında 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece saat 03.02’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 24 yıl geçti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

Merkez üssü Gölcük olan deprem, tüm Marmara Bölgesi'nde ve Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi.

2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti. 48 bin 901 kişi yaralandı. Ancak resmi olmayan kaynaklar, can kaybının 50 bin civarında olduğunu söylüyor. 5 bin 840 kişi ise hala kayıp.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Depremin ekonomik maliyeti ise 12 ile 20 milyar dolar arasında değişiyor.

6 ŞUBAT 2023

1939 Erzincan depremini geride bırakarak Türkiye'de en çok can kaybına yol açan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri, 1999 Gölcük depreminin iki katı büyüklüğe ve enerji bakımından ise yaklaşık 2,8 katı güce sahip.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te saat 04.17’de meydana gelen ve 50 bin insandan fazla insanın ölümüne yol açan 7,8 büyüklüğündeki deprem, 300 binden fazla insanın öldüğü 2010 Haiti depreminden bu yana dünya çapındaki en ölümcül deprem oldu.

Açıklanan resmi verilere göre en az 50 bin insanın hayatını kaybettiği söylense de uzmanlar ölüm sayısının 300-350 bin civarında olduğunu söylüyor.

Lübnan'dan Ürdün'e, Irak'tan Mısır'a kadar 350 bin kilometrekarelik bir alanda hissedilen deprem 14 milyon kişiyi etkiledi. Deprem sonrası en az 1,5 milyon kişi evsiz kaldı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan rapora göre depremlerin Türkiye ekonomisine toplam maliyeti 2 trilyon lira yani yaklaşık 104 milyar dolar.

24 yılda ne değişti?

17 Ağustos 1999 depreminde bölgede yardım faaliyetleri yürüten ve 6 Şubat depremlerinde Hatay’da arama kurtarma uzmanı olarak çalışan Derya Yağız, iki depremi Gerçek Gündem’e anlattı.

Video editör: Kader Rüzgar