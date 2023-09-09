Bir alkol yasağı daha!

Aydın’ın Söke ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karina Sahili’nde alkol satışı ve servisi yasaklandı.

Bir alkol yasağı daha!

Aydın’da Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Karina Sahili’nde alkol satışına yasak getirildi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın güneyinde Doğanbey Mahallesi sınırları içinde kalan Karina Koyu Plajı’nda alkol satışının yasaklandığını belirten tebliği bölgede bulunan işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

AÇIK ALANDAKİ MASALARDA SERVİS YAPILAMAYACAK

Alkol satış yasağı kararı Dilek Yarımadası Milli Parkı’na ait Karina Koyu Plajı’nı kapsıyor.

Karina Koyu’ndaki restoranların, kapalı alanlarında içki satışı yapabileceği ancak milli parka ait plaj kısmına konulan masalarda içki servisi yapamayacağı öğrenildi.

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