Antalya'da iş cinayeti: Üzerine 400 kiloluk naylon rulosu düşen genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı depoda üzerine yaklaşık 400 kilogramlık naylon rulosu düşen genç hayatını kaybetti.

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Antalya'da iş cinayeti: Üzerine 400 kiloluk naylon rulosu düşen genç hayatını kaybetti

Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde sera malzemelerinin satıldığı depoda çalışan Mustafa Cılız, raftan düşen yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki naylon rulosunun altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cılız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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