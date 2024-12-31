Binlerce Var... Akşam Ortaya Çıkıp, Şehir Merkezine Akın Ediyorlar

Erzincan'da akşam saatlerinde kent merkezine akın eden kargalar vatandaşlara adeta kabusu yaşatıyor. Kargaların akınları kış aylarında artış gösteriyor.

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Kargalar, Erzincanlı vatandaşlara adeta kabusu yaşatıyor. Kış aylarında özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan binlerce karga merkeze akın ediyor.

Erzincan’ın Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına özellikle saat 16.00- 20.00 arasında konan kargalar, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirletiyor.

Binlerce Var... Akşam Ortaya Çıkıp, Şehir Merkezine Akın Ediyorlar - Resim : 1

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri “Karga kovalama timi’ kurarken tim, akşam saatlerinde kargaların bulunduğu alanda maytap patlatarak kargaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışmışlardı. Denenen birçok yönteme rağmen kargalara çözüm bulunamadı.

Binlerce Var... Akşam Ortaya Çıkıp, Şehir Merkezine Akın Ediyorlar - Resim : 2
Akşam saatlerinde kargalardan dolayı yürümenin zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, “2025 yılından beklentimiz Erzincan’ın karga sorununa çözüm bulunması” diyerek taleplerini getirdi.

Kaynak: İHA

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