Binlerce Öğretmen Adayını İlgilendiriyor! Bakan Tekin Mülakat Sonuçlarının Açıklanacağı Saati Duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00'de açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00'de açıklanacağını bildirdi.

Tekin, atama tercihlerinin 14 Kasım'da başlayacağını ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar süreceğini aktardı. Tekin, "Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA