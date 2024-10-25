Şanlıurfa’da Korku Dolu Anlar! Yangında Mahsur Kalan Çocuklar Balkondan Atladı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 3’üncü katında akşam saatlerinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, bir genç kız ve çocuk balkonda mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri gelmeden önce dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen genç kız ve çocuk, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Genç kız ve çocuğun yangından kaçmak için balkondan atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA