Yavuz Bingöl Beşinci Kez Dünyaevine Girdi: Babası 'İstiklal Madalyası' Taktı

2015 yılında şarkıcı Öykü Gürman ile 4.kez evlenip boşanan Yavuz Bingöl 5.kez evlendi. Bingöl, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajında bir turistik otelde Nilşah Ağaoğlu ile dünyaevine girdi. Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken, çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan bulundu.

İkili Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadı. Yavuz Bingöl, "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz buruk girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.

Takı töreninde Yavuz Bingöl'ün babası Yılmaz Bingöl'ün dedesi Hüseyin Çolak'tan kalma İstiklal Madalyası'nı takması ise sosyal medyada gündem oldu. Nikah törenine çok sayıda ünlü ve iş insanı katılım gösterdi.

Kaynak: İHA