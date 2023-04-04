Bingöl'de heyelan: Yarıkların oluştuğu yol ulaşıma kapandı

Bingöl'de merkeze bağlı Yelesen grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle merkeze Yelesen grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 3 noktada yarıklar ve çökme oluştu. Heyelanın ardından yol ulaşıma kapandı. Bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.

Gerekli çalışmaların bölgede başladığını aktaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, ''Yelesen grup köy yolumuzda meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolumuzu geçici olarak ulaşıma kapattık. Gerekli müdahaleyi yapıp tekrardan yolumuzu geçici olarak ulaşıma açmayı planlıyoruz. Geçmiş olsun. Rabbim afetlerden muhafaza eylesin inşallah'' şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: İHA