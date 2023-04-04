Mansur Yavaş'tan Heath Ledger paylaşımı: Kuşağının en yeteneklerinden biriydi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın resmi İngilizce Twitter hesabından, Avustralyalı aktör Heath Ledger'ın doğum günü için bir mesaj yayımlandı.

On beş yıl önce 29 yaşındayken hayatını kaybeden, "The Dark Knight", "Brokeback Mountain", "Candy" gibi filmlerle tanınan Ledger hakkında paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"1979 yılında bugün doğan Akademi Ödüllü Heath Ledger'in doğum günü kutlu olsun! Kuşağının en yeteneklerinden biriydi."