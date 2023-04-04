THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı!

Irak’ın Süleymaniye kentindeki havalimanı yönetimi, Türk Hava Yolları’nın (THY) Süleymaniye uçuşlarını 6 Nisan’a kadar askıya aldığını duyurdu.

THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı!

Irak’ta Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, THY’nin dün akşam itibarıyla uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.

THY'nin Süleymaniye seferlerinin tümünü 6 Nisan’a kadar durdurduğu belirtilen açıklamada, ay sonuna kadar ise 22.00‘deki seferlerin iptal edildiği ve günde yalnızca tek uçuş yapılacağı ifade edildi.

GÜNDE İKİ SEFER YAPILIYORDU

Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye’ye günde 22.00 ve 04.00’da olmak üzere iki sefer yaptığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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