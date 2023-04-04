Yıllardır akan pınarlar kurudu, yeni su kaynakları oluştu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, deprem sonrasında su kaynaklarının yeri değişti.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, deprem sonrasında su kaynaklarının yeri değişti. Yıllardır akan pınarın suyu kururken birçok noktada da yeni su kaynakları oluştu.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin doğada yol açtığı tahribat ve değişimin yeni bir örneği ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi'nde yaşandı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan mahallede depremle birlikte yıllardır akan su kaynağı ve pınarların suyu bir anda kurudu. Mahallelerinde yıllardır suyunu içtikleri pınarın kuruması karşısında şaşıran vatandaşlar, dağlık bölgelerdeki bahçelerine gittiklerinde ise gözlerine inanamadı. Fayların geçtiği yerlerde yüzey kırılmalarını, burkulmalarını, dağların adeta peynir dilimi gibi kesildiğini gören vatandaşlar, şaşırdı.

"KAYALAR ADETA PEYNİR DİLİMİ GİBİ KESİLMİŞ"

Mahallede uzun yıllardır meyve yetiştiriciliği yapan Cafer Yalçın, depremin mahalledeki evlere büyük çaplı hasar vermese de doğadaki etkisinin daha fazla olduğunu söyledi.

Kömeç mevkiindeki ağaçlarını budamak için bahçesine gittiğinde karşılaştığı manzaraya inanamadığını belirten Yalçın, “Bahçemin yolu üzerindeki kayalar adeta peynir dilimi gibi kesilmiş. Toprakta metrelerce uzanan yarıklar var. 15-20 metre yüksekliğinde yarıklar ve uçurumlar oluşmuş. Yaşım 60'ı geçti. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım” şeklinde konuştu.

Depremin su kaynaklarını da etkilediğini belirten Yalçın, “Mahallemizde yıllardır akan sularımız da kurudu. Birisi kesildi birisi çoğaldı. Bu sular yıllardır akardı. Depremden sonra bahçemde de birçok yeni su kaynağı oluştu. Suyun gözü aslında 30 metre yukarıda. Normalde buralarda hiç su görmemiştim. Şuan buralarda su da artmış durumda. Havuzu kısa sürede dolduruyor artık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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