Bin 200 kişiye mezar olan sitenin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay'da yıkılan ve bin 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.

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Bin 200 kişiye mezar olan sitenin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde resmi verilere göre 50 binin üzerinden insan yaşamını yitirirken; yıkılan binaların sorumluları hakkında başlatılan soruşturmalar da sürüyor. 

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TUTUKLANDI

Son olarak Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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