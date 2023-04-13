Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il

"DÜNYA GENELİNDE 123 YILDA 2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN DEPREMLERDE HAYATINI KAYBETMİŞ"

Depremlerin etkisinin büyük olduğunu dile getiren Özener, "Dünya genelinde 123 yılda 2 milyondan fazla insan depremlerde hayatını kaybetmiş." dedi. En fazla can kaybının yaşandığı depremlerle ilgili bilgi veren Özener, 115-525 yılları arasında Antakya'da meydana gelen depremlerde yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgenin bu rakamlarla dünyada 3'üncü sırada yer aldığını ifade etti.