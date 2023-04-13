Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.

Deprem
Son Güncelleme:
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il - Resim: 1

Prof. Dr. Haluk Özener, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Deprem: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz" konulu seminere katıldı. 

1 8
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il - Resim: 2

Kandilli Rasathanesinin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Özener dünyanın jeolojik anlamda hareketli olduğunu söyledi. Özener, dünyada 1900'den bugüne kadar 7'den büyük 1485 depremin meydana geldiğine dikkati çekti.

2 8
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il - Resim: 3

"DÜNYA GENELİNDE 123 YILDA 2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN DEPREMLERDE HAYATINI KAYBETMİŞ"

Depremlerin etkisinin büyük olduğunu dile getiren Özener, "Dünya genelinde 123 yılda 2 milyondan fazla insan depremlerde hayatını kaybetmiş." dedi. En fazla can kaybının yaşandığı depremlerle ilgili bilgi veren Özener, 115-525 yılları arasında Antakya'da meydana gelen depremlerde yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgenin bu rakamlarla dünyada 3'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

3 8
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il - Resim: 4

EN BÜYÜK DEPREM ŞİLİ'DE

Özener, 9,5 büyüklüğündeki Şili depreminin kaydedilen en büyük sarsıntı olduğunu ve yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğini, Alaska'daki 9,2 büyüklüğündeki depremde ise 15 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. 

4 8