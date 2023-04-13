Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.
Prof. Dr. Haluk Özener, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Deprem: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz" konulu seminere katıldı.
Kandilli Rasathanesinin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Özener dünyanın jeolojik anlamda hareketli olduğunu söyledi. Özener, dünyada 1900'den bugüne kadar 7'den büyük 1485 depremin meydana geldiğine dikkati çekti.
"DÜNYA GENELİNDE 123 YILDA 2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN DEPREMLERDE HAYATINI KAYBETMİŞ"
Depremlerin etkisinin büyük olduğunu dile getiren Özener, "Dünya genelinde 123 yılda 2 milyondan fazla insan depremlerde hayatını kaybetmiş." dedi. En fazla can kaybının yaşandığı depremlerle ilgili bilgi veren Özener, 115-525 yılları arasında Antakya'da meydana gelen depremlerde yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgenin bu rakamlarla dünyada 3'üncü sırada yer aldığını ifade etti.
EN BÜYÜK DEPREM ŞİLİ'DE
Özener, 9,5 büyüklüğündeki Şili depreminin kaydedilen en büyük sarsıntı olduğunu ve yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğini, Alaska'daki 9,2 büyüklüğündeki depremde ise 15 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.