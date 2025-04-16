Bilecik'te Zirai Don Alarmı! Cennet Hurması Tehlike Altında

Türkiye genelinde birçok tarım arazisini vuran zira dondan Bilecik de etkilendi. Cennet hurması üreticileri, zirai donun olumsuz etkilerinden muzdarip...

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Bilecik'te Zirai Don Alarmı! Cennet Hurması Tehlike Altında

Bilecik merkeze bağlı, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde bin 200 dönümlük bahçelerde yetişen 'Cennet Hurması'nı bu yıl don olayı vurdu. Bölgede binlerce ağaçta çiçeklerin kuruması ve dökülmesinden dolayı bu yıl hurma kurusu, pestil, hurma sirkesi ve hurma pekmezi üretilemeyecek. Üreticiler geçen yıl da bölgede yaşanan kırağı sonrası üretimin yüzde 50 azaldığını söyledi.

Bilecik'te Zirai Don Alarmı! Cennet Hurması Tehlike Altında - Resim : 1

'1 KİLO BİLE HASADIMIZ OLMAYACAK'

Konu hakkında açıklama yapan Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelini vuran don maalesef bizi de etkiledi. Başköy, Bekdemir ve Küplü olarak bin 200 ton hurma hasadımız oluyordu. Ama maalesef bu sene don vurduğundan dolayı tahmin ediyorum ki 1 kilo bile hasadımız olmayacak. Çiftçilerimiz mağdur oldu. Görüyorsunuz yani bütün bahçeler böyle. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider geldi ve konuyu ona da arz ettik. Biraz daha çiftçilere destek olursak çiftçiler de bu duruma karşılık kendilerini daha fazla meyvelere adarsa önümüzdeki sene güzel bir sezon geçirir diye düşünüyorum" dedi.

Bilecik'te Zirai Don Alarmı! Cennet Hurması Tehlike Altında - Resim : 2

'BU YIL YAPILAMAYACAK'

Demirbaş konuşmasının devamında, "Hurmadan son 2-3 yıldır kurutma, pekmezini, pestilini yapıyorlar. Kabuğundan bile sirke yapılıyor, çiftçi olarak değerlendiriyoruz ve her şeyinden faydalanıyoruz. Maalesef bu sene hiçbiri olamayacak" dedi.

Demirbaş, "Bu don olayını bilmeyenlere tarif edeyim, don olmasaydı burası şu anda yemyeşil olacaktı. Don olduğu için yapraklar kurudu, bir gecenin hasarı. Bazı arkadaşlar önlemini almaya çalıştı. Gerek saman yakarak gerek buhar yaparak ama bütün hurmalarımız gitti. Genel olarak bin 100 - bin 200 ton arası dekar olarak diyebilirim. Genel olarak bin 500, 2 bin dekar vardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Zirai don Bilecik Hurma
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