Şakir Paşa Konağı’nda İkinci Yangın Faciası! Yapım Amiri Hayatını Kaybetti

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında yapım amiri hayatını kaybetti.

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Şakir Paşa Konağı’nda İkinci Yangın Faciası! Yapım Amiri Hayatını Kaybetti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Büyükada'da çekimleri süren "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin tarihi konağında yangın çıktı. Olayda yapım amirinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangının, konağın üst katındaki bir odada başladığı ve yangını söndürmeye çalışan yapım amirinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Taki lakaplı set amiri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, polis ve sağlık ekipleri de olay yerinde incelemelerine devam ediyor.​

Şakir Paşa Konağı’nda İkinci Yangın Faciası! Yapım Amiri Hayatını Kaybetti - Resim : 1

PLATO KÜL OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda, dizinin Kartal'daki platosunda büyük bir yangın daha çıkmıştı. Bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangında dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül olmuştu. İlk yangının elektrik kaynaklı olduğu belirlenmişti.

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Kaynak: Birsen Altuntaş

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Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar Büyükada
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