Bilecik'te Yürekler Ağza Geldi! Uçak Zorunlu İniş Yapacakken Kaza Yaptı

Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan sabah saatlerinde kalkış yapan eğitim uçağı, Dodurga beldesi civarına geldiğinde pilot D.K., teknik bir arıza tespit etti. Boş bir araziye zorunlu iniş yapmayı planlayan genç kadın pilot, iniş sırasında kontrolü kaybederek uçağın kaza kırıma uğramasına neden oldu. Uçak, iniş esnasında ters dönerken, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı pilota ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Pilot D.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Kazanın nedenine ilişkin teknik incelemeler başlatıldı. Uçağın kaza kırımına uğramasına yol açan arızanın detaylarının, uzman ekiplerin yapacağı inceleme sonucunda netleşeceği belirtildi. Yetkililer, kaza ile ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

AYNI YERDE İLK KAZA DEĞİL!

Bursa Yenişehir Havalimanı, daha önce de eğitim uçaklarıyla ilgili kazalara sahne olmuştu. 23 Eylül 2024’te, aynı havalimanından kalkan bir eğitim uçağı, “touch and go” manevrası sırasında pistte kaza yapmış ve iki pilot hayatını kaybetmişti.

8 Ocak 2025’te ise başka bir eğitim uçağı, Yenişehir Havalimanı’nda pistten çıkarak bir hendeğe düşmüş, pilot hafif yaralanmıştı. Bu olaylar, eğitim uçuşlarında teknik arızaların ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İHA