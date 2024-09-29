Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen martta üzerinde 23,14 gram sentetik uyuşturucu bulunan ve hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatılan şüphelinin irtibatlarıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma ile ortak çalışarak kent merkezi, Osmaneli ve Söğüt ilçeleri ile Vezirhan beldesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 32,94 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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