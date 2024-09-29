Batı Karadeniz'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alacak kuvvetli fırtına için önemli bir uyarıda bulundu. Zonguldak, Düzce ve Bartın’da, 30 Eylül 2024 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren fırtınanın başlayacağı ve 2 Ekim 2024 Çarşamba akşamına kadar devam edeceği belirtildi.

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden, doğu kesimlerinde ise güneybatıdan esmesi bekleniyor. Salı günü öğle saatlerinden itibaren ise rüzgarın genelde batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Salı günü batı bölgelerinde, Çarşamba günü ise genel olarak bölge genelinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Fırtınanın özellikle deniz trafiğini ve karayolu ulaşımını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve benzeri risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Rüzgar hızının 90 km/saat’e kadar çıkabileceği, bu nedenle olası tehlikeler karşısında tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Fırtınanın 2 Ekim 2024 Çarşamba akşam saatlerinde bölge genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA