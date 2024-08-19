Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Sarıdayı köyünde inşaata çalışırken 1200 rakımlı Kütüklü çam ormanı bölgesinde dumanların yükseldiğini fark eden Mesut Çetinkaya, motosikletiyle olay yerine giderek bölgeyi kontrol etti.

Daha sonra köye dönen Çetinkaya, köylülerden yardım alarak kazma, kürek ve battaniyelerle yangın bölgesine dönerek dumanlara müdahale etti.

İhbar üzerine itfaiye ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerce kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Yangını ilk ihbar eden Çetinkaya AA muhabirine, ormanlık alanda dumanlar görünce kontrol etmek için motosikletiyle bölgeye gittiğini söyledi.

Büyük bir faciadan dönüldüğünü aktaran Çetinkaya, "Yangının ağaçlara sirayet etmeye başladığını görünce köylülere haber verdim. Zamanında müdahale etmeseydik yangının önüne geçmek çok zor olur, rüzgarın etkisiyle Pazaryeri ilçesine kadar giderdi." dedi.

Kaynak: AA

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