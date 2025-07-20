Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı! Müdahale Sürüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi yakınlarında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

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Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı! Müdahale Sürüyor
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Karaköy ile merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çok sayıda itfaiye aracı hızla bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için karadan yürütülen çalışmalar, hava araçlarıyla devam ediyor.

Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı! Müdahale Sürüyor - Resim : 1

Yangının yayılmasının önlenmesi ve söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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