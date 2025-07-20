Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı! Müdahale Sürüyor

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Karaköy ile merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çok sayıda itfaiye aracı hızla bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için karadan yürütülen çalışmalar, hava araçlarıyla devam ediyor.

Yangının yayılmasının önlenmesi ve söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA