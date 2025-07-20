Antalya'da Feci Kaza! 3 Kİşi Yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde atık toplama aracıyla çarpışan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
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Ali Güçlü, idaresindeki 07 APC 781 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi D-400 kara yolunda Süleyman Kocabaş yönetimindeki Kaş Belediyesine ait 07 BNY 475 plakalı atık toplama aracıyla çarpıştı.
Devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Canan Güçlü (29) ve 4 yaşındaki Çınar Güçlü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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