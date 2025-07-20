Samsun'da Çiftçiler Ekin Hasadına Başladı

Samsun’un tarımsal üretimde önemli bir yeri olan Kavak ilçesinde ekin hasadı başladı.

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Samsun'da Çiftçiler Ekin Hasadına Başladı
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Samsun’un tarımsal üretimde önemli bir yeri olan Kavak ilçesinde ekin hasadı başladı.

Yaklaşık 110 bin dekar kadar alanda buğday tarımı yapılan Samsun’un Kavak ilçesinde ekin hasadı başladı.

İlçenin Sıralı Mahallesi’nde başlayan hasat üreticinin yüzünü güldürdü. Bu sene bölgede yağmur ve kar yağışların bol olmasının rekoltede önemli ölçüde artış sağladığı kaydedildi.

Bu sene yüzlerinin güldüğünü söyleyen üretici Ahmet Keskin, "Kavak ilçesi Sırlı Mahallesi’nde üreticilik yapıyorum. Bu sene şükürler olsun yağmur ve karla birlikte gelen bereketi yaşıyoruz. Ekin mahsullerimiz ve samanlarımız çok güzel, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA

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