Bianet editörünün ailesine ölüm tehdidi! 'Şarjörü boşaltırım'

Bianet editörü Ruken Tuncel’in ailesi, İstanbul Beylikdüzü’ndeki evlerinde ırkçı tacize ve saldırıya uğradı. Tuncel saldırı sırasında evde değildi ancak kardeşi Sinem Tuncel darp, annesi ve teyzesi ise tehdit edildi. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Annesiyle birlikte pazar alışverişinden dönen Sinem Tuncel, apartmanın giriş kapısında komşuları M.Y. ile karşılaştı. M.Y. burada aileye sözlü ithamlarda bulundu. M.Y., Sinem Tuncel’in kendisiyle konuşmak istemediğini söyleyince de tükürdü.

Bianet'ten Hikmet Adal'ın haberine göre; polisin aranması üzerine M.Y. “Polis size gelmez. Ben arayayım ki nasıl geliyor görün. Devlet benim, polis benim. Trabzonluyuz, sizi yakarız. Bu Aleviler, her ayak sizde. Uyuşturucu satmak sizde, eroin kullanmak sizde. Yürüyüşlere gidiyorsunuz, bu yürüyüşe gitmeye benzemez. Pompalım var benim, bir pompalıya bakarsınız. Şarjörü boşaltırım" dedi.

Ardından olaya M.Y.’nin kızı A.Y. de müdahil oldu, Sinem Tuncel’i darp etti. Sinem Tuncel’e saldıran A.Y. "Sen benim annemle konuşamazsın, anneme bağıramazsın, sizi gebertirim, kaç paralık canınız var, elimde kalırsınız" şeklinde tehdit savurdu.

SİLAH ALMAYA GİDERKEN KOMŞULAR ENGELLEDİ

Bina sakinlerinin dışarıya çıkmasıyla da A.Y., Tuncel ailesine “Bunlar terörist" şeklinde, anne M.Y. de “Bunlar Ermeni, bunlar terörist” diye nefret söyleminde bulundu.

A.Y. tehditlerini pompalı diye tabir edilen çekip kurmalı bir silahları olduğunu söyleyerek devam ettirmesi üzerine araya komşular girdi. A.Y.’i eve çıkarken durdurdu.

Geri dönen A.Y. bu sefer de Sinem Tuncel’in çenesine yumruk attı. M.Y. ise eline bir sopa alarak Sinem ve Ruken Tuncel’in teyzelerine vurmaya çalıştı. Sinem Tuncel araya girmesiyle darbe kendisine geldi ve yaralandı.

Olaya o sırada ailenin yanlarında olan bir market çalışanı ile komşular da tanıklık etti. Saldırı 112 ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Sinem Tuncel hastaneye giderek tedavi oldu ve darp raporu aldı.

Aile daha sonra emniyete giderek ifade verdi ve M.Y. ile A.Y.’den şikayetçi oldu. Tuncel ailesi ayrıca bir başka komşuları E.Y.Y hakkında da ‘kışkırtma ve hedef göstermeden’ şikayette bulundu. Emniyetteki ifade işlemine ailenin avukatı Destina Yıldız da katıldı.

Tuncel ailesi daha sonra önleyici tedbir kararı çıkartarak M.Y. ve A.Y.’nin yanlarına yaklaşmasını yasaklattı.