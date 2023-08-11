Ulucanlar Hastanesi'ne göz diktiler

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde bulunan Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapatılacağına yönelik iddialara sert tepki gösterdi.

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Ulucanlar Hastanesi'ne göz diktiler

Geçen yıl eylül ayında Etlik Şehir Hastanesi'nin açılması gerekçesiyle önce kapatılan, 6 gün sonra kamuoyu tepkisiyle tekrar açılan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ‘kapatmayacağız’ sözü verdiği Ulucanlar Göz Hastanesi tekrar kapatılmak istendiği yönünde çıkan iddiaları gündeme taşıyan CHP’li Demir, “Elinizi Ulucanlar’dan çekin, bir kez olsun yoksul halkın yanında durun” ifadesini kullandı.

AMAÇLARI HASTA GARANTİLİ SİSTEME HİZMET ETMEK

Özellikle yoksul halkın ücret ödemeden üst düzey göz sağlığı hizmeti alabildiği ve Türkiye’deki kamuya ait iki göz hastanesinden biri olan Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapatılmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Demir, şu açıklamayı yaptı:

“Özel göz hastaneleri her gün yeni şubeler açıp büyürken kamunun elindeki en önemli göz hastanesinin yok edilmesi akıl tutulmasıdır. Şehir hastanelerine hasta transferi sağlamak için zaten köklü hastaneleri yok ettiler. Şimdi de gözlerini Ulucanlar’a dikmişler, dar gelirli vatandaşlarımızın hizmet aldığı bu hastaneyi kapatıp, hastaları Etlik Şehir Hastanesi’ne yönlendirmek yoksul halka yapılacak en büyük eziyet olacaktır. Biz buna sonuna kadar karşı çıkacağız. Konuyu meclis gündemine de taşıyacağım.

Bu hastane sadece Ankara'dan değil tüm Türkiye'den gelen, ayda 23 bin göz hastasına üst düzey sağlık hizmeti vermekte, ayda 850'ye varan göz ameliyatı yapan bir hastanedir. Kendi alanında bir markadır, tarihtir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hastanenin kapatılmaması konusunda söz vermiştir. Hasta garantisi verilen hastanelere “müşteri” sağlamak için yapmadıkları kalmadı. Ulucanlar Göz Hastanesi üst düzey göz sağlığı hizmeti veren, en önemli hastanelerimizden biridir. Kapatılmasında sağlık hizmetleri yönünden, asistan eğitimi yönünden, hekimler ve sağlık çalışanları yönünden büyük yıkım olacaktı. Geçen yıl verilen sözler tutulmalı ve hastane kapatılmamalıdır.”

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