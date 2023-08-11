Kazada yaralanan Tan Taşçı konserini iptal etmedi

Burdur’un Bucak ilçesinde ciple tırın çarpışması sonucu geçirdiği trafik kazasında yaralanan şarkıcı Tan Taşçı, tedavisi tamamlandıktan sonra Antalya’daki konserine çıktı.

Kazada yaralanan Tan Taşçı konserini iptal etmedi

Antalya-Burdur Karayolu üzerinde cipin tıra çarpması sonucu trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı, kazada cipteki menajeri Ecmal Kayahan ve Emre Şen ile birlikte yaralandı. Kaza sonrası cipten çıkarılan Taşçı ve yanındakiler, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi tamamlanan Taşçı, dün akşam vereceği konseri iptal etmedi.

Antalya yolculuğunu sürdüren Taşçı, dün akşam 21.30’da Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'ndeki konserine çıktı. Sahneye çıkar çıkmaz sevenlerinin alkış ve tezahüratlarıyla karşılanan Taşçı, "Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde böyle şeyler gelebiliyor. Bir şeyler buna sebep oluyor. Ama çok şükür atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde. O yüzden bu sahnedeyken hiç zorlanmıyorum" dedi.

Taşçı 2,5 saat süren konserinde sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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