Kan donduran olay: Öz kızını istismar etti, oğlu kaydederek kanıtladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kan donduran bir istismar olayı yaşandı. Öz kızını istismar eden babayı oğlu kayda aldı jandarmaya teslim etti şikayetçi olan kız çocuğu devlet korumasına aldırılırken, H.Ç. (43) tutuklandı.

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Kan donduran olay: Öz kızını istismar etti, oğlu kaydederek kanıtladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde öz kızı M.Ç.’ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Ç. (43), tutuklandı.

Alanya’da M.Ç. adlı kız, 8 Ağustos'ta jandarmaya gidip, babası H.Ç.'nin evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

OĞLU KAYDETTİ JANDARMAYA TESLİM ETTİ

İddiaya göre; kızın erkek kardeşi de olayı cep telefonu ile kayda alıp, jandarma ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Cumhuriyet savcısının talimatı ile H.Ç. gözaltına alındı.

H.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ise devlet korumasına alındı.

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