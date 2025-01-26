‘Beyzbol Sopalı' Vahşette Çıldırtan Savunma, Öldürüp Cesedini Parkta Yakmıştı

İstanbul Fatih’te 40 yaşındaki Halil Özdemir’i beyzbol sopası ile öldürüp, cansız bedenini parkta yakan 25 yaşındaki Meryem El Haşimi’ye mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Meryem El Haşimi, Özdemir’e kendisine saldıracağını düşündüğü için vurduğunu, öldürme amacının olmadığını savundu.

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‘Beyzbol Sopalı' Vahşette Çıldırtan Savunma, Öldürüp Cesedini Parkta Yakmıştı

12 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde Barış Parkı’nda bulunan erkek cesedinin 40 yaşındaki Halil Özdemir’e ait olduğu tespit edildi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinden Özdemir’in son olarak 25 yaşındaki Meryem El Haşimi ile görüntülendiği ortaya çıktı.

İfadesi alınan Meryem El Haşimi, Halil Özdemir ile 3 yıl önce tanıştığını, ödünç bisiklet farı istemek içn evine geldiğini, saldırıya uğrayacağını anlayıp beyzbol sopasıyla kafasına vurduğunu söyledi.

‘Beyzbol Sopalı' Vahşette Çıldırtan Savunma, Öldürüp Cesedini Parkta Yakmıştı - Resim : 1

EL ARABASIYLA TAŞIDIĞI CESEDİ YAKTI

Kafası kanayınca havlu ile sarıp uyanmasını beklediğini belirten Meryem El Haşimi, Özdemir uyanmayınca sabah 08.00 sıralarında evinin yakınında esnaf olan bisikletçiden el arabası aldığını, Özdemir’in cansız bedenini parka taşıdığını belirtti.

Parkta cesedi yakıp, Özdemir'e ait bisikleti sattığını söyleyen genç kadın hakkında açılan cinayet davasında karar çıktı.

‘Beyzbol Sopalı' Vahşette Çıldırtan Savunma, Öldürüp Cesedini Parkta Yakmıştı - Resim : 2

MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Halil Özdemir'i kasten öldürmediğini ve öyle bir niyetinin olmadığını savunan Meryem El Haşimi hakkında mahkeme, ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

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