Kırşehir'e Siyanür Hançeri: Altın Sevdasına Hem Doğayı Hem İnsanları Zehirliyorlar

Türkiye’nin dört bir noktasında maden arama faaliyetleriyle doğal alanlar tahrip edilirken bu kez Kırşehir altın madenciliği faaliyetlerinin merkezi haline geldi. Kent merkezine bağlı köylerde başlatılan siyanürlü altın madenciliğinin bölgedeki su kaynaklarına oldukça yakın olması yaşamı ve geçim kaynaklarını doğrudan tehdit ediyor.

Kırşehir'e Siyanür Hançeri: Altın Sevdasına Hem Doğayı Hem İnsanları Zehirliyorlar

Türkiye’de maden faaliyetleri çevreyi geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip ederken, insan yaşamını da doğrudan tehdit eder bir noktaya geldi.

Madencilik faaliyetlerinin şu anki noktası ise Kırşehir. Kırşehir merkezine bağlı Çuğun, Kızılcaköy, Körpınar ve Çimeli köylerinde verilen ruhsatlarla açılan altın madenleri bölge halkının yaşamsal faaliyetlerini ve geçim kaynaklarını tehdit edere bir noktaya geldi.

Kırşehir'e Siyanür Hançeri: Altın Sevdasına Hem Doğayı Hem İnsanları Zehirliyorlar - Resim : 1

YAŞAMA SİYANÜR DARBESİ

Siyanür aracılığıyla yapılan madencilik faaliyetleri, bölge halkının en önemli gelir kaynağı olan mera ve tarımcılık faaliyetlerinin bulunduğu alanlara gözünü dikerken, yine bölgenin su ihtiyacını karşılayan Kervansaray Dağları ve Seyfe Gölü’nü doğrudan etkileyecek mesafede yapılıyor.

Bölgedeki altın faaliyetlerini ise birden fazla şirket sürdürüyor. Karar’dan Merve Şişman’ın haberine göre maden sahalarının sahiplerinin Universal, DEFAŞ ve Koza İpek şirketlerine ait olduğu ifade edildi.

Kırşehir'e Siyanür Hançeri: Altın Sevdasına Hem Doğayı Hem İnsanları Zehirliyorlar - Resim : 2

SU KAYNAKLARI TEHDİT ALTINDA

Bölge halkının ve yöneticilerin ifadelerine göre madenlerin inşa edildiği alanlar kent merkezini besleyen su kuyularına ve arıtma tesislerine yalnızca 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Maden sahalarına verilen ÇED raporunda altın arama faaliyetleri kapsamında saatte 180 metreküp su tüketimi yapılacağı öngörülürken, yetkililer bu tüketimin şehrin de kullandığı su kaynakları dışında bir noktadan temin edilmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor.

Kırşehir'e Siyanür Hançeri: Altın Sevdasına Hem Doğayı Hem İnsanları Zehirliyorlar - Resim : 3

HAYVANCILIK FAALİYETİ SEKTEYE UĞRADI

Bölge halkı, Kırşehir’de zaten bir kuraklık sorunu olduğunu belirtirken madencilik faaliyetleri kapsamında harcanacak suyla birlikte kentin ciddi bir susuzluk riskiyle karşı karşıya bırakacağını belirterek endişelerini dile getirdi.

Siyanürlü madencilik faaliyetleri kapsamında çevre köylerin su kaynaklarının yönlerinin değiştirildiğini belirten köylüler, bu nedenle bazı köylerin susuz kaldığını ve bölgede yapılan hayvancılığın olumsuz şekilde etkilendiğini ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mustafa Kaya konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Kırşehir'e Siyanür Hançeri: Altın Sevdasına Hem Doğayı Hem İnsanları Zehirliyorlar - Resim : 4

1. DERECE SİT ALANINA MADEN İZNİ VERİLDİ

Tehlikenin boyutunun büyüklüğüne dair konuşan Kaya, hayvancılığın Kırşehir için çok önemli olduğunu belirterek, maden sahalarından birinin Seyfe Gölü’ne sınır olduğunu ve bu alanın 1. derece sit alanı olduğunu ifade etti.

Kaya, bir başka maden sahasına ise ÇED muafiyeti tanındığını, yine bir başka maden sahasının ise Kaman ilçesini besleyen su kaynaklarına çok yakın olduğunu belirtti.

Kaya, bölgenin toprak yapısının ve atık suların tahliyesinin yapılacağı alanların göz önüne alındığında bölgenin ciddi bir çevre sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve ciddi bir susuzluk tehlikesinin baş göstermesinin çok yakın olduğunu belirtti.

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Kaynak: Karar

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