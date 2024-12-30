Beyoğlu’nda Metruk Binada Yangın

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın, üç katlı ahşap binayı tamamen sardı. İtfaiyenin yoğun çabalarıyla söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Beyoğlu’nda Metruk Binada Yangın

Yangın, saat 06.15 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Tabur Ağası Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre metruk halde olan üç katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı etkisi altına aldı.

Beyoğlu’nda Metruk Binada Yangın - Resim : 1

Alevlerin hızla yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler yıkılma tehlikesi bulunan binada inceleme yapmakta zorluk çektiler.

Kaynak: İHA

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