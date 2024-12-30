Havalimanında Gece Yarısı Bomba Paniği! Şüpheli Valiz Patlatıldı

Olay, saat 23.15 sıralarında İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde meydana geldi. Giriş kapısına yakın bir noktada sahipsiz bir valiz bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen valiz nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ana girişi araç girişine kapattı.

ŞÜPHELİ VALİZ PATLATILDI

Bunun üzerine bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Sahipsiz valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan valizden kıyafetler çıktı. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika havalimanına giriş kapatıldı.

Kaynak: DHA