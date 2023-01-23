Beyoğlu'nda kilisede yangın

Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanında yangın çıktı.

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Beyoğlu'nda kilisede yangın

Karaköy'de Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi yanındaki lojmanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Binada mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, 2'si tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.

Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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